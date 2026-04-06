ООО

Самосвалы и спецтехника
под ключ

Продажа самосвалов, тягачей и спецтехники. Гарантия завода. Сервисное обслуживание. Запчасти в наличии.

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📞 +7 (391) 215-34-05

5+

лет на рынке

5000+

единиц продано

гарантия качества

24/7

техподдержка

Наша техника

Широкий выбор техники ведущих мировых производителей

Грузовая техника

Самосвалы и тягачи ведущих производителей для строительства, горнодобывающей промышленности и логистики. Грузоподъёмность от 15 до 50 тонн.

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Спецтехника

Миксеры, бетоновозы, манипуляторы, краны, вахтовые автобусы. Shacman, Hongyan, SANY, HOWO, Sitrak, FAW, Lonking и другие бренды.

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Запчасти и сервис

Оригинальные запчасти в наличии. Собственный сервисный центр. Квалифицированные механики.

Запчасти Сервис

Официальный дилер 4 китайских брендов

У нас прямые дилерские договоры с заводами Shacman, Hongyan, Lonking и TRM. Гарантия от производителя, оригинальные запчасти, авторизованный сервис — всё это законно подтверждено сертификатами.

Дилер 2026
SHACMAN
Грузовики, тягачи, самосвалы
с 2022 года
Дилер 2026
HONGYAN
Самосвалы, тягачи
с 2025 года
Дилер 2026
LONKING
Спецтехника, погрузчики, экскаваторы
с 2026 года
Дилер 2026
TRM
Коммерческая техника
с 2026 года
🛠️
Авторизованный сервисный центр Shacman Сертифицированное СТО в Красноярске. Гарантийный и послегарантийный ремонт, плановое ТО, оригинальные запчасти.
до 31.12.2027
Посмотреть все сертификаты 8 действующих сертификатов · ИНН 2466287169 · работаем с 2021 года
Простой процесс

Как купить технику

4 шага от первого звонка до приёма техники — мы ведём вас на каждом этапе и берём документы на себя.

01 📞

Заявка

Оставьте заявку или позвоните +7 (391) 215-34-05. Менеджер уточнит задачу и подберёт подходящую технику.

02 📋

Подбор и расчёт

Покажем подходящие модели с характеристиками и ценой. Рассчитаем лизинг от 5%, аванс от 10%, срок до 5 лет.

03 ✍️

Договор и оплата

Оформляем договор купли-продажи или лизинга. Все документы по форме ИП/ООО. Гарантия завода с момента оплаты.

04 🚚

Поставка

Поставка в течение 7-30 дней по Сибири и ДВ. Предпродажная подготовка на нашем СТО. Передача с актом приёмки.

Почему выбирают нас

Официальный дилер

Прямые поставки с завода. Гарантия производителя. Полный пакет документов.

Кредит и лизинг

Гибкие условия финансирования. Работаем с ведущими банками и лизинговыми компаниями.

Склад запчастей

Более 5000 наименований оригинальных запчастей на складе в Красноярске.

Сервисный центр

Собственный сервис с квалифицированными механиками. Гарантийный и постгарантийный ремонт.

Отзывы клиентов

Что говорят о нас

★★★★★ 4.7 / 5 · по оценкам в Яндекс.Бизнес

Брали Shacman X3000 в карьер. Технику привезли в срок, документы оформили без вопросов. После 6 месяцев работы — ноль нареканий, сервис всегда на связи. Рекомендую как надёжного партнёра.

Андрей Морозов
Директор, «КарьерСтройТранс», Иркутск

Заказывали Lonking CDM6225 в лизинг. Менеджеры подобрали схему с минимальным авансом и помогли с одобрением банка. Ставка получилась реально ниже рыночной. Машина уже работает на объекте, всё чётко.

Сергей Демидов
ИП, дорожное строительство, Якутск

Закупили партию из 5 самосвалов Hongyan CQ3346. Гарантию обслуживают на их СТО в Красноярске — выезд мастера прямо на наш парк. Запчасти всегда в наличии, ждать с Китая не приходится. Серьёзная компания.

Виктор Селезнёв
Главный механик, «УголПромТранс», Чита

Готовы помочь с выбором техники?

Позвоните нам — поможем подобрать технику под ваши задачи и бюджет

+7 (391) 215-34-05

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Частые вопросы

Отвечаем коротко и по делу

Самые частые вопросы клиентов о покупке, лизинге, сервисе и доставке.

Какие сроки поставки техники?
Техника из наличия — 1-7 дней. Под заказ из Китая — 30-60 дней с момента оплаты аванса. Точный срок зависит от модели и комплектации, уточняйте у менеджера.
Действует ли заводская гарантия?
Да, гарантия завода-изготовителя действует на всю технику Shacman, Hongyan, Lonking, TRM. Срок — 12 месяцев или 100 000 км пробега. Сервисное обслуживание ведём на собственном авторизованном СТО в Красноярске.
Можно ли купить технику в лизинг?
Да. Работаем со СберЛизинг, Альфа-Лизинг, ВТБ Лизинг, Газпромбанк Лизинг, Европлан и другими. Условия: ставка от 5%, аванс от 10%, срок до 5 лет. Доступно ИП, ООО и самозанятым. Расчёт и одобрение — за 1-2 рабочих дня.
Доставляете ли в другие регионы?
Доставляем технику по всей Сибири и Дальнему Востоку: Иркутск, Якутск, Хабаровск, Чита, Новый Уренгой, Кемерово, Магадан, Новосибирск, Томск, Владивосток и другие города. Стоимость рассчитывается индивидуально по тарифам ж/д и автоперевозки.
Есть ли запчасти в наличии?
На собственном складе в Красноярске более 259 000 позиций оригинальных запчастей Shacman, Hongyan, Lonking, HOWO, Sitrak, FAW, SANY. Полный каталог с проверкой по артикулу — на странице «Запчасти».
Работаете ли с физлицами?
Основной фокус — юрлица и ИП, но физическим лицам также продаём при наличии действующего водительского удостоверения соответствующей категории и регистрации техники в ГИБДД. Лизинг для физлиц не оформляется, только покупка или кредит.
Можно ли посмотреть технику вживую?
Конечно. Площадка с шоу-румом расположена по адресу: Красноярский край, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, стр. 15/2. Режим работы: пн-пт 9:00–18:00, сб 10:00–15:00. Запишитесь заранее на удобное время по телефону +7 (391) 215-34-05.
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