4 шага от первого звонка до приёма техники — мы ведём вас на каждом этапе и берём документы на себя.
01📞
Заявка
Оставьте заявку или позвоните +7 (391) 215-34-05. Менеджер уточнит задачу и подберёт подходящую технику.
02📋
Подбор и расчёт
Покажем подходящие модели с характеристиками и ценой. Рассчитаем лизинг от 5%, аванс от 10%, срок до 5 лет.
03✍️
Договор и оплата
Оформляем договор купли-продажи или лизинга. Все документы по форме ИП/ООО. Гарантия завода с момента оплаты.
04🚚
Поставка
Поставка в течение 7-30 дней по Сибири и ДВ. Предпродажная подготовка на нашем СТО. Передача с актом приёмки.
Почему выбирают нас
Официальный дилер
Прямые поставки с завода. Гарантия производителя. Полный пакет документов.
Кредит и лизинг
Гибкие условия финансирования. Работаем с ведущими банками и лизинговыми компаниями.
Склад запчастей
Более 5000 наименований оригинальных запчастей на складе в Красноярске.
Сервисный центр
Собственный сервис с квалифицированными механиками. Гарантийный и постгарантийный ремонт.
Отзывы клиентов
Что говорят о нас
★★★★★4.7 / 5 · по оценкам в Яндекс.Бизнес
Брали Shacman X3000 в карьер. Технику привезли в срок, документы оформили без вопросов. После 6 месяцев работы — ноль нареканий, сервис всегда на связи. Рекомендую как надёжного партнёра.
Андрей Морозов
Директор, «КарьерСтройТранс», Иркутск
Заказывали Lonking CDM6225 в лизинг. Менеджеры подобрали схему с минимальным авансом и помогли с одобрением банка. Ставка получилась реально ниже рыночной. Машина уже работает на объекте, всё чётко.
Сергей Демидов
ИП, дорожное строительство, Якутск
Закупили партию из 5 самосвалов Hongyan CQ3346. Гарантию обслуживают на их СТО в Красноярске — выезд мастера прямо на наш парк. Запчасти всегда в наличии, ждать с Китая не приходится. Серьёзная компания.
Виктор Селезнёв
Главный механик, «УголПромТранс», Чита
Готовы помочь с выбором техники?
Позвоните нам — поможем подобрать технику под ваши задачи и бюджет
Самые частые вопросы клиентов о покупке, лизинге, сервисе и доставке.
Какие сроки поставки техники?
Техника из наличия — 1-7 дней. Под заказ из Китая — 30-60 дней с момента оплаты аванса. Точный срок зависит от модели и комплектации, уточняйте у менеджера.
Действует ли заводская гарантия?
Да, гарантия завода-изготовителя действует на всю технику Shacman, Hongyan, Lonking, TRM. Срок — 12 месяцев или 100 000 км пробега. Сервисное обслуживание ведём на собственном авторизованном СТО в Красноярске.
Можно ли купить технику в лизинг?
Да. Работаем со СберЛизинг, Альфа-Лизинг, ВТБ Лизинг, Газпромбанк Лизинг, Европлан и другими. Условия: ставка от 5%, аванс от 10%, срок до 5 лет. Доступно ИП, ООО и самозанятым. Расчёт и одобрение — за 1-2 рабочих дня.
Доставляете ли в другие регионы?
Доставляем технику по всей Сибири и Дальнему Востоку: Иркутск, Якутск, Хабаровск, Чита, Новый Уренгой, Кемерово, Магадан, Новосибирск, Томск, Владивосток и другие города. Стоимость рассчитывается индивидуально по тарифам ж/д и автоперевозки.
Есть ли запчасти в наличии?
На собственном складе в Красноярске более 259 000 позиций оригинальных запчастей Shacman, Hongyan, Lonking, HOWO, Sitrak, FAW, SANY. Полный каталог с проверкой по артикулу — на странице «Запчасти».
Работаете ли с физлицами?
Основной фокус — юрлица и ИП, но физическим лицам также продаём при наличии действующего водительского удостоверения соответствующей категории и регистрации техники в ГИБДД. Лизинг для физлиц не оформляется, только покупка или кредит.
Можно ли посмотреть технику вживую?
Конечно. Площадка с шоу-румом расположена по адресу: Красноярский край, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, стр. 15/2. Режим работы: пн-пт 9:00–18:00, сб 10:00–15:00. Запишитесь заранее на удобное время по телефону +7 (391) 215-34-05.
🚛Доставка по Сибири и Дальнему Востоку:КрасноярскИркутскЯкутскХабаровскЧитаНовый УренгойКемеровоМагаданНовосибирскТомскБарнаулУлан-УдэВладивостокБлаговещенскНорильскСургут🚛Доставка по Сибири и Дальнему Востоку:КрасноярскИркутскЯкутскХабаровскЧитаНовый УренгойКемеровоМагаданНовосибирскТомскБарнаулУлан-УдэВладивостокБлаговещенскНорильскСургут