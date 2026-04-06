Частые вопросы

Самые частые вопросы клиентов о покупке, лизинге, сервисе и доставке.

Какие сроки поставки техники? Техника из наличия — 1-7 дней. Под заказ из Китая — 30-60 дней с момента оплаты аванса. Точный срок зависит от модели и комплектации, уточняйте у менеджера.

Действует ли заводская гарантия? Да, гарантия завода-изготовителя действует на всю технику Shacman, Hongyan, Lonking, TRM. Срок — 12 месяцев или 100 000 км пробега. Сервисное обслуживание ведём на собственном авторизованном СТО в Красноярске.

Можно ли купить технику в лизинг? Да. Работаем со СберЛизинг, Альфа-Лизинг, ВТБ Лизинг, Газпромбанк Лизинг, Европлан и другими. Условия: ставка от 5%, аванс от 10%, срок до 5 лет. Доступно ИП, ООО и самозанятым. Расчёт и одобрение — за 1-2 рабочих дня.

Доставляете ли в другие регионы? Доставляем технику по всей Сибири и Дальнему Востоку: Иркутск, Якутск, Хабаровск, Чита, Новый Уренгой, Кемерово, Магадан, Новосибирск, Томск, Владивосток и другие города. Стоимость рассчитывается индивидуально по тарифам ж/д и автоперевозки.

Есть ли запчасти в наличии? На собственном складе в Красноярске более 259 000 позиций оригинальных запчастей Shacman, Hongyan, Lonking, HOWO, Sitrak, FAW, SANY. Полный каталог с проверкой по артикулу — на странице «Запчасти»

Работаете ли с физлицами? Основной фокус — юрлица и ИП, но физическим лицам также продаём при наличии действующего водительского удостоверения соответствующей категории и регистрации техники в ГИБДД. Лизинг для физлиц не оформляется, только покупка или кредит.